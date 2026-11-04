Раскрыты характеристики всей линейки Samsung Galaxy S27: флагманы Samsung впервые получат три платформы — SoC Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra будут различаться
Samsung пойдет по пути Xiaomi
В базе импортно-экспортных поставок NBD появились европейские версии всех четырёх смартфонов серии Samsung Galaxy S27. Записи содержат номера моделей, объём памяти и сведения об используемых однокристальных системах. Согласно опубликованным данным, Galaxy S27 и Galaxy S27 Plus получат фирменную SoC Exynos 2700, а вот Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra будут работать на SoC Qualcomm: Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 соответственно.
Все четыре модели в базе указаны с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Диагональ экранов составит 6,3 дюйма у Galaxy S27, 6,7 дюйма у S27 Plus, 6,5 дюйма у S27 Pro и 6,9 дюйма у S27 Ultra.
Таким образом, в плане чистой производительности Galaxy S27 Pro будет немного уступать Galaxy S27 Ultra. Интересно, что Xiaomi уже использует подобное разделение: в Xiaomi 18 Pro используется Snapdragon 8 Elite Gen 6, а в Xiaomi 18 Pro Max — Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
Согласно предварительным данным, выход линейки Galaxy S27 состоится в самом начале 2027 года.