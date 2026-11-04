Гуманоидные роботы Xiaomi уже работают по 8 часов на заводе

Гуманоидный робот Xiaomi успешно прошел восьмичасовое испытание на автомобильном заводе, самостоятельно сортируя боковые панели центральной консоли.

Как сообщил Лу Вейбинг, машина справилась с объемом работы, рассчитанным на полную дневную смену. Во время испытания робот также самостоятельно исправлял возникающие ошибки и взаимодействовал с производственной линией.

Робот обучается работе на заводе с начала 2026 года. В марте течение трёх часов робот работал автономно на станции установки самонарезающих гаек в литейном цехе, достигнув 90,2% успешности одновременной установки с обеих сторон и справившись с требованием к самому быстрому производственному циклу линии — он выполнял операцию за 76 секунд.

Параллельно Xiaomi развивает другую систему на базе модели Xiaomi-Robotics-1 для бытовых задач. Она проходит испытания в жилых помещениях комплекса Xiaomi Youth Apartments и уже способна выполнять более 50 последовательных действий в трех комнатах на протяжении свыше 30 минут.