Даже базовый Honor 700 получит перископическую камеру и поддержку телеконвертера на 200 мм

Стандартный Honor 700 получит перископическую камеру, а также поддержку внешнего телеконвертера с фокусным расстоянием 200 мм. Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.

По его словам, вся серия получила серьезное обновление фотографических возможностей: базовая модель теперь тоже оснащается перископическим модулем, а технологии обработки изображений заимствованы у флагманской линейки Magic.

Honor 700 и Honor 700 Pro, согласно утечке, будут работать на однокристальных платформах Qualcomm Snapdragon 8-й серии. Обе модели получат перископические камеры и поддержку телеконвертера, расширяющего возможности оптического приближения при съемке удаленных объектов. При этом неизвестно, будет ли он входить в комплект поставки или продаваться отдельно.

По предварительным данным, старшая модель Honor 700 Pro также может получить основную камеру на 200 Мп, дополнительный экран диагональю 1,72 дюйма на задней панели и аккумулятор емкостью около 9000 мА•ч. Для всей серии ожидаются OLED-дисплеи с разрешением 1,5K и диагональю около 6,57 дюйма.