«Кама» готовит более 100 новых функций: электромобиль «Атом» получит автопарковку и интеграцию с умным домом

Компания «Кама» выпустила серийную версию программного обеспечения для российского электромобиля «Атом» и представила планы его цифрового развития на 2026–2027 годы.

Первые машины начали передавать владельцам летом 2026 года. Сейчас автомобили работают на серийном ПО, которое включает более 500 пользовательских возможностей, в том числе системы помощи водителю, навигацию с дополненной реальностью, голосовое управление и связь с онлайн-сервисами.

До конца 2026 года «Атом» получит обновление с автоматической парковкой, адаптивным круиз-контролем, бесключевым доступом и расширенным управлением автомобилем через смартфон. Также планируются новые возможности голосового ассистента, видеосервисы и дополнительный AR-контент.

В 2027 году разработчики рассчитывают добавить свыше 100 новых возможностей. Среди них — семь дополнительных систем ADAS, Plug&Charge для автоматической идентификации при зарядке, интеграция с умным домом, новые мультимедийные и навигационные решения. Мобильное приложение также расширят дистанционным управлением и функциями подготовки салона.

Обновления будут устанавливаться удаленно через Wi-Fi или мобильную сеть. Проект «Атом» стартовал в 2021 году. За пять лет команда из более чем 1500 специалистов прошла путь от разработки платформы до серийного производства и поставок автомобилей клиентам.