Представлена батарея Xiaomi Dragon Armor с пожизненной гарантией от возгорания. Если машину спишут в утиль, Xiaomi компенсирует стоимость

Отдельно предусмотрена пожизненная защита аккумулятора от повреждений при ДТП

Xiaomi официально провела презентацию своей батареи Dragon Armor, разработанной в рамках стратегического сотрудничества Xiaomi, Zhongchuang Innovation Aviation и Sunwoda.

Компания Xiaomi также запустила программу «Гарантия без проблем с батареей Dragon Armor». Гарантия состоит из двух основных частей. Первая — это пожизненная защита от самовозгорания батареи. Если батарея самопроизвольно загорится из-за проблем с качеством оригинальной батареи, и автомобиль будет признан непригодным к утилизации, Xiaomi компенсирует пользователю стоимость нового автомобиля в аналогичной конфигурации.

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Отдельно предусмотрена пожизненная гарантия аккумулятора на случай повреждений при ДТП или возгорании, если причиной стали столкновение либо повреждение днища.

По данным Xiaomi, Dragon Armor превосходит национальные требования по ряду параметров безопасности. В частности, батарея сохраняет защиту от распространения тепла даже при полной зарядке и тепловом разгоне при температуре 55 °C.

Электрическая часть получила механический выключатель срабатывания за миллисекунды и систему управления BMS собственного производства с уровнем функциональной безопасности ASIL-D. Она способна обнаруживать неисправности за миллисекунды.