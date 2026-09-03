Telegram, VK, YouTube, Max и не только: Яндекс запустил сервис «ПроБлогер»

Команда Яндекса объявила о запуске нового сервиса «ПроБлогер», который позволяет управлять рекламной монетизацией и аналитикой каналов сразу на нескольких платформах. В одном интерфейсе собраны Telegram, Max, VK, RuTube, YouTube и «Дзен».

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Подключиться к рекламной монетизации смогут авторы с аудиторией от 1000 подписчиков. Сервис доступен бесплатно через сайт и мобильное приложение.

Авторы смогут зарабатывать на просмотрах и кликах по автоматически размещаемой рекламе, а также на действиях пользователей по партнерским ссылкам. Кроме того, блогеры смогут самостоятельно выбирать рекламные предложения из каталога или добавлять ссылки на нужные товары и услуги.

По словам директора по развитию рекламных продуктов РСЯ Олега Иванова, за три года работы с монетизацией каналов и блогов Яндекс выплатил авторам более 6 млрд рублей. В дальнейшем компания намерена добавить в «ПроБлогер» инструменты для работы с контентом и его продвижения.

Согласно данным АЦ РИР, 80% российских авторов ведут блоги минимум на двух площадках. При этом 28% сталкиваются с трудностями при одновременном управлении монетизацией на разных платформах.