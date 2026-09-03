В России можно проголосовать за мобильный интернет в своей деревне. Подключат в 2027 году

В России стартовало голосование, в рамках которого граждане смогут выбрать населённые пункты, в которых в 2027 году появится мобильный интернет. В списке для голосования — деревни и сёла, хутора и аулы, где проживают от 100 до 1000 человек. Проголосовать можно до 8 ноября 2026 года по почте или на «Госуслугах».

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В Минцифры РФ заявили, что в населённых пунктах, набравших наибольшее количество голосов, установят базовые станции сотовой связи. Совершеннолетние россияне могут проголосовать за населённый пункт из региона прописки. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Проголосовать можно по почте — для этого нужно направить письмо в Минцифры по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населённый пункт, где должна появиться связь. Одно письмо может подписать сразу несколько человек — учтут каждый голос. На «Госуслугах» можно проголосовать на странице сервиса для голосования.