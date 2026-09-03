Первая в мире серийная твердотельная батарея для машин Donut Lab показала плотность 409 Вт•ч/кг

Donut Lab опубликовала результаты независимого испытания аккумуляторной ячейки в финском исследовательском центре VTT.

Элемент Donut Battery V1.5 DL6 продемонстрировал плотность энергии 409,3 Вт•ч/кг и и 804,7 Вт•ч/л. Тест проводился при 25 °C в диапазоне от 2,3 до 4,25 В.

Главная проблема Donut Lab — обещанная готовность к производству. Ещё в январе компания заявляла, что её твердотельная батарея готова для серийных автомобилей, а первые мотоциклы Verge с ней появятся уже в первом квартале 2026 года. Сейчас сентябрь, но серийных транспортных средств с этой батареей на дорогах нет.

Ключевым преимуществом Donut Battery является безопасность: конструкция не содержит жидких горючих электролитов. Тесты показали, что батарея сохраняет более 99% ёмкости при -30°C и функционирует без деградации при температурах выше 100°C.