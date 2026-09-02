Представлен 7-дюймовый игровой ПК Acer Predator Atlas 7

Компания Acer представила на выставке IFA 2026 в Берлине портативный игровой компьютер Predator Atlas 7 (PA07-I51). Он похож на показанную в июне на Computex 2026 модель Predator Atlas 8, но в более компактном форм-факторе. Новинка получила процессор Intel Arc G3 Extreme и видеокарту Intel Arc B390. Устройство работает под управлением ОС Windows 11.

Acer Predator Atlas 7 Источник изображения: Acer

Acer Predator Atlas 7 оснащён 7-дюймовым сенсорным экраном с соотношением сторон 16:9, разрешением FHD, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 500 нит и поддержкой переменной частоты обновления (VRR). Экран защищён прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus с покрытием DXC для защиты от царапин и уменьшения бликов, а также защитной плёнкой из закаленного стекла. Дисплей поддерживает 10-точечный мультитач.

Acer Predator Atlas 7 Источник изображения: iXBT.com

Игровой компьютер оснащён системой охлаждения с двумя вентиляторами: металлическим Predator AeroBlade с 89 лопастями толщиной всего 0,1 мм и пластиковым с технологией Vortex Flow, которая использует внутренние каналы корпуса для более эффективного отвода горячего воздуха. Ёмкость аккумулятора составляет 60 или 80 Вт·ч (будет две версии), также у модели предусмотрено два порта Thunderbolt 4, слот для карты UHS-II microSD и беспроводная связь Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Acer Predator Atlas 7 Источник изображения: iXBT.com

За качество звучания отвечают два 2-ваттных динамика с технологией DTS:X Ultra, а два микрофона с технологией Acer PurifiedVoice с ИИ-шумоподавлением обеспечат чёткую передачу голоса. Компания также отметила удобный для игр дизайн Predator Atlas 7: комфортные ручки для захвата, увеличенную зону для ладони, утопленные клавиши и джойстики с туннельными магниторезистивными датчиками (TMR) для большей точности. Также есть встроенный в кнопку питания сканер отпечатка.

Acer Predator Atlas 7 Источник изображения: iXBT.com

Размеры Acer Predator Atlas 7 составляют 292 x 112,7–123 x 28,5–48,4 мм, а вес — от 700 до 750 г в зависимости от ёмкости аккумулятора. Новинка будет доступна в Северной Америке с четвёртого квартала 2026 года, а в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — с ноября 2026 года.