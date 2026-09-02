В октябре SpaceX и Helogen отправят на орбиту фабрику биоматериалов для медицинских имплантов

Компания Helogen в октябре проведёт сразу 2 миссии с платформой HEL-IOS для производства биоматериалов на орбите. Это будут первые миссии, в которых в космос отправится вся платформа целиком: ранее компания испытывала только отдельные её подсистемы. Запуски пройдут на разных ракетах SpaceX и будут посвящены как собственным разработкам Helogen, так и работе с заказчиком.

В рамках первой миссии HEL-IOS компания планирует использовать платформу для создания биополимеров, предназначенных для ортопедической хирургии, в частности для операций на плече и мениске колена. После возвращения Helogen намерена извлечь произведённые материалы и продолжить их исследование на Земле.

Источник изображения: Helogen

Во второй миссии Helogen вместе с компанией LambdaVision проверит производство белков для искусственной сетчатки. HEL-IOS разместят на космическом аппарате D-Orbit.

Helogen рассчитывает, что изготовленные в космосе биополимеры будут плотнее и долговечнее существующих аналогов. При этом для медицинского применения компании предстоит подтвердить не только свойства материалов, но и возможность сохранять стерильность, отслеживаемость и контроль качества на всём пути от производства на орбите до использования на Земле.

Октябрьские запуски станут началом программы: всего Helogen планирует провести 8 миссий в течение следующих 12 месяцев. Около трёх четвертей из них будут посвящены собственным продуктам компании, остальные — разработкам клиентов на платформе HEL-IOS. Такая модель должна одновременно приносить Helogen доход от заказчиков и позволить компании постепенно перейти от производства материалов для исследований к их продаже для медицинского применения.