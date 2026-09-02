8000 мАч, 100 Вт, 200 Мп, большой экран 6,9 дюйма и IP69. Пользователи в восторге от Xiaomi 17 Max — это лидер нового рейтинга удовлетворенности владельцев смартфонов AnTuTu

А на втором и третьем местах — две модели Oppo

Xiaomi 17 Max занял первое место в августовском рейтинге Android-смартфонов с наиболее высокой долей положительных оценок пользователей AnTuTu. Новинка получила 97,58% позитивных отзывов и впервые возглавила список (но для Xiaomi 17 Max это уже второй месяц в топ-3).

Рейтинг основан не на результатах тестов производительности, а на оценках владельцев устройств внутри приложения AnTuTu. Статистика собрана исключительно на китайском рынке по состоянию на 31 августа 2026 года.

Xiaomi 17 Max получил 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и разрешением 2608 × 1200 пикселей, флагманскую платформу Snapdragon 8 Elite Gen 5 и кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт и беспроводная на 50 Вт. Система камер Leica включает 200-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельную перископную камеру с трехкратным оптическим зумом и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Также предусмотрены защита IP68/IP69, ультразвуковой сканер отпечатков и стереодинамики.

Вторую строчку с результатом 97,42% занял Oppo K15 Pro+. Он оснащен Dimensity 9500s, активным охлаждением, AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 165 Гц и аккумулятором на 8000 мА·ч с зарядкой мощностью 100 Вт.

На третьем месте расположился складной Oppo Find N5 с 96,52% положительных отзывов. Он стал единственным складным смартфоном в первой тройке. Толщина аппарата в сложенном состоянии составляет 8,93 мм при массе 229 г.

В первую десятку также вошли:

Nubia Z80 Ultra (96,29%);

Redmi K90 Ultra (95,63%);

Oppo Find X9 Ultra (95,48%);

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition (95%);

Oppo Find X8 Ultra (94,87%);

Xiaomi 15 Ultra (93,96%);

Realme GT8 Pro (93,77%).