5000 долларов стали входным билетом при покупке GeForce RTX 5090

Видеокарта GeForce RTX 5090 подорожала настолько, что 5000 долларов уже практически стали минимальной ценой для США. В крупных сетях ещё есть предложения по цене 4930 долларов, но это лишь отдельные модели. Всё остальное заметно дороже.

В Европе ситуация примерно такая же, и за карту просят более 5000 евро, но это уже с учётом налогов. Повторим, это цены на самые доступные версии. Большинство модификаций заметно дороже.

Напомним, рекомендованная цена на флагман составляет 2500 долларов. Собственно, прошло не так много времени с момента, когда Asus представила лимитированную версию ROG Matrix RTX 5090 за 4000 долларов, и она была дороже практически любой другой модификации на рынке.

Судя по данным PCPartPicker, самой дорогой в рознице является MSI Lightnintg Z с ценой 7000 долларов. Эта версия выходила на рынок с ценой 5090 долларов.