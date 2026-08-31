Пользователь заказал GeForce RTX 5080 за 1400 долларов, а получил термокружку

На этот раз хотя бы не камни

Очередной случай мошенничества при покупке дорогой видеокарты через интернет. Пользователь форума Reddit под ником BransonArsen заказал на Amazon MSI GeForce RTX 5080 16G Suprim Liquid SOC за 1390 долларов, а получил термокружку.

Товар продавался сторонним продавцом, а не непосредственно Amazon. После получения посылки покупатель обнаружил обычную коробку с надписью Vacuum Cup. Внутри, помимо самой кружки, находилась листовка, объясняющая, что это якобы бесплатный подарок, а вот настоящая видеокарта должна быть доставлена отдельно примерно через семь дней.

В той же инструкции предлагался альтернативный вариант: если покупатель не хочет ждать RTX 5080, ему якобы достаточно обратиться в службу поддержки Amazon по электронной почте Support@AmazonService.xyz и потребовать полный возврат средств. Очевидно, адрес на домене .xyz к Amazon не имеет никакого отношения.

Предполагается, что таким способом продавец пытался убедить покупателя ждать несуществующую вторую посылку или связаться с фальшивой поддержкой вместо открытия официального спора через Amazon. Затягивание процесса потенциально могло усложнить возврат денег после истечения установленного площадкой срока подачи претензии. Или же скам мог продолжиться, если бы «техподдержка», например, попросила данные карты для возврата средств. Но пользователь не стал следовать «инструкции» — он запустил процедуру возврата через официальные механизмы Amazon.