Samsung тестирует пять прототипов Galaxy S27 Ultra с разными камерами, в том числе новым модулем с 4-кратным оптическим зумом

Предполагается, что обычные Galaxy S27 и Galaxy S27+ получат тот же телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, который получит Galaxy S27 Pro. При этом основную и сверхширокоугольную камеры младшие модели якобы разделят с Galaxy S27 Ultra. То есть фотомодули разных моделей будущей линейки флагманов Samsung будут в большей степени унифицированы, чем сейчас.

Наиболее интересные эксперименты проводятся с Galaxy S27 Ultra: Samsung тестирует 50-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,9 дюйма для камеры с 4-кратным оптическим увеличением. Такое решение рассматривается в качестве альтернативы нынешнему модулю с 5-кратным зумом.

Samsung оценивает не только качество изображения, но и себестоимость нового модуля. Если переход с 5-кратного зума на 4-кратный не обеспечит заметного преимущества в реальной съемке, способного оправдать дополнительные расходы, компания может сохранить прежнюю схему с 5-кратным зумом.

Сообщается, что сейчас Samsung одновременно испытывает пять прототипов Galaxy S27 Ultra с разными вариантами аппаратной конфигурации, поэтому характеристики серийной версии могут в значительной степени разниться.

Ранее Galaxy S27 Ultra показали на качественных рендерах. Согласно последним данным, эта модель может получить SoC Exynos 2700 вместо традиционной платформы Qualcomm. А еще Samsung внесет небольшие изменения, благодаря которым смартфон удобнее будет лежать в руке.