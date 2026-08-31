Представлена умная лампочка Xiaomi дешевле 5 долларов

Новая Mijia LED Bulb Bluetooth Mesh Edition получила регулировку яркости и температуры света от 2700 до 6500 К, а подключается к телефону напрямую

Xiaomi представила новую умную лампочку Mijia LED Bulb Bluetooth Mesh Edition. Устройство уже появилось в продаже на JD.com, а его цена составляет всего 30 юаней — около 4,5 доллара.

Лампочка выполнена в минималистичном корпусе с популярным цоколем E27 и оснащена энергоэффективными светодиодами. Максимальная яркость достигает 500 лм. Пользователь может плавно регулировать не только интенсивность освещения, но и его цветовую температуру в диапазоне от 2700 до 6500 К — от тёплого жёлтого до холодного белого.

Главная особенность новинки — поддержка Bluetooth Mesh. Несколько лампочек можно объединить в единую сеть и управлять ими одновременно, при этом они не занимают пропускную способность Wi-Fi-роутера. Для обычного управления шлюз также не потребуется: лампочкой можно напрямую управлять со смартфона через приложение Mi Home.

Если дополнительно установить Bluetooth-шлюз, возможности расширяются. Появляется голосовое управление, а также настройка таймеров и автоматического включения или выключения света.