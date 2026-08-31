Переиграл в GTA? Пьяный мужчина угнал самолет и полетел к АЭС в Венгрии — на перехват подняли истребители

24-летний угонщик нарушил бесполётную зону над АЭС, после чего совершил аварийную посадку и попытался скрыться, угоняя автомобили

29 августа в Венгрии произошёл опасный инцидент с угнанным лёгким самолётом. 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, без разрешения взлетел на Cessna 172 из аэропорта Карлоч и направился в сторону атомной электростанции «Пакш».

Самолёт незаконно вошёл в установленную вокруг станции бесполётную зону. Военные радары отслеживали его перемещение, после чего была активирована система экстренного реагирования. Для перехвата воздушного судна в воздух подняли истребители.

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В результате мужчина совершил аварийную посадку примерно в 6,4 км от атомной электростанции. Самолёт получил серьёзные повреждения и оказался непригоден для дальнейшей эксплуатации, однако пилот не пострадал.

На этом история не закончилась. После посадки мужчина, по данным полиции, отказался сотрудничать с властями и попытался скрыться, угоняя проезжавшие автомобили.

Правоохранители задержали его на месте и доставили в участок. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.