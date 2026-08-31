Как космонавты проверяют лёгкие без врачей и сложной аппаратуры на МКС, рассказали в Роскосмосе

Звук дыхания помогает оценить работу лёгких в невесомости — для этого космонавту достаточно специального датчика и нескольких мощных выдохов

На Международной космической станции состояние дыхательной системы космонавтов контролируют с помощью эксперимента «Форсированный выдох».

Он позволяет оценивать вентиляционную функцию лёгких непосредственно в условиях длительного космического полёта, когда полноценное медицинское оборудование использовать невозможно.

Во время процедуры на шею в области трахеи устанавливают специальный датчик, а на нос надевают зажим. После этого космонавт делает максимально сильный и быстрый выдох. Аппаратура регистрирует возникающие при этом акустические шумы, которые затем анализируются специалистами.

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В первый месяц пребывания на орбите каждый космонавт должен провести пять таких сеансов. Полученные показатели сравнивают с контрольными измерениями, которые выполняются до отправки в космос и после возвращения на Землю.

Такой подход позволяет отслеживать изменения в работе дыхательной системы на протяжении длительного полёта без необходимости постоянно присутствовать рядом врачу или использовать громоздкую диагностическую аппаратуру.