Как космонавты проверяют лёгкие без врачей и сложной аппаратуры на МКС, рассказали в Роскосмосе
Звук дыхания помогает оценить работу лёгких в невесомости — для этого космонавту достаточно специального датчика и нескольких мощных выдохов
На Международной космической станции состояние дыхательной системы космонавтов контролируют с помощью эксперимента «Форсированный выдох».
Он позволяет оценивать вентиляционную функцию лёгких непосредственно в условиях длительного космического полёта, когда полноценное медицинское оборудование использовать невозможно.
Во время процедуры на шею в области трахеи устанавливают специальный датчик, а на нос надевают зажим. После этого космонавт делает максимально сильный и быстрый выдох. Аппаратура регистрирует возникающие при этом акустические шумы, которые затем анализируются специалистами.
В первый месяц пребывания на орбите каждый космонавт должен провести пять таких сеансов. Полученные показатели сравнивают с контрольными измерениями, которые выполняются до отправки в космос и после возвращения на Землю.
Такой подход позволяет отслеживать изменения в работе дыхательной системы на протяжении длительного полёта без необходимости постоянно присутствовать рядом врачу или использовать громоздкую диагностическую аппаратуру.
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