В корабле Crew Dragon обнаружена утечка

NASA и SpaceX отложили запуск миссии Crew-13 к Международной космической станции, который первоначально планировалось провести в середине сентября.

Причиной стала утечка окислителя в двигательной установке космического корабля Dragon, обнаруженная во время стандартной предстартовой подготовки. Специалисты проводят дополнительные проверки и анализируют полученные данные. Новую дату запуска объявят после завершения необходимых работ.

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Ранее NASA сообщало, что Crew-13 сможет отправиться к МКС не ранее 12 сентября. В экипаж войдут космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Уоткинс назначена командиром корабля, Дилейни — пилотом, а Тетерятников и Кутрик будут специалистами миссии.

Новые сроки миссии пока не называются.