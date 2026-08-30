Не хватает турбин — SpaceX будет выпускать свои. Маск обещает ускорить их производство на 18 месяцев

SpaceX и Tesla планируют выпускать панели по 100 ГВт в год, но пока без газа не обойтись

SpaceX и Tesla максимально ускоряют создание собственных производственных мощностей для выпуска солнечных панелей — каждая компания, по словам Илона Маска, нацелена на производство оборудования суммарной мощностью 100 ГВт в год.

Однако в ближайшие несколько лет для обеспечения растущего энергопотребления, в том числе ИИ-центров обработки данных, компаниям все равно потребуется природный газ.

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Главным ограничением Маск назвал производство лопаток и направляющих аппаратов для газовых турбин. SpaceX намерена организовать их литье собственными силами, что, по оценке предпринимателя, позволит ускорить ввод газовых турбин в эксплуатацию максимум на 18 месяцев. Такой подход должен помочь быстрее обеспечить энергией новые вычислительные мощности.

При этом природный газ рассматривается как временное решение. В долгосрочной перспективе Маск рассчитывает перевести энергоснабжение на солнечную генерацию, используя панели собственного производства SpaceX и Tesla.

Ранее Tesla подала заявку на строительство в Техасе вертикально интегрированного предприятия по выпуску солнечных элементов стоимостью $10,1 млрд. Компания планирует начать строительство в этом году, завершить его в 2028-м, а коммерческое производство запустить в первом квартале 2029 года.