Тройную ракету Falcon Heavy с уже летавшими ускорителями вывели на старт: SpaceX готовится запустить телескоп Nancy Grace Roman

SpaceX вывела ракету Falcon Heavy на стартовый комплекс 39A во Флориде. Она готовится к воскресному запуску космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope по заказу NASA. Компания показала ракету уже в вертикальном положении на стартовой площадке.

Старт с площадки LC-39A Космического центра Кеннеди во Флориде намечен на 7:26 по местному времени (14:26 мск). Резервная попытка предусмотрена на 31 августа в 7:22 ET. Прямая трансляция начнется примерно за час до старта.

Для этой миссии используются два боковых ускорителя Falcon Heavy, которые ранее уже летали в космос. Один из них совершит свой первый повторный запуск, а второй отправится в третий полет. После разделения ступеней оба ускорителя должны совершить посадку в зонах LZ-2 и LZ-40 на территории базы космических сил США на мысе Канаверал.

Roman направляется к точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, где получит практически беспрепятственный обзор Вселенной. Телескоп предназначен для изучения темной энергии и темной материи, а его поле зрения будет как минимум в 100 раз шире, чем у «Хаббла». Основная камера телескопа сможет получать изображения огромных участков неба, а специальный коронограф будет использоваться для испытаний технологий прямого наблюдения экзопланет.

NASA рассчитывает с его помощью составить карты миллиардов галактик, обнаруживать экзопланеты, исследовать черные дыры и другие космические объекты.