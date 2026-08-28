Заселение с подарком: Max запустил бонусы за «Цифровой ID»

С 1 сентября 2026 года заселение с помощью «Цифрового ID» должно стать доступно во всех российских гостиницах с номерным фондом более 50 мест

Пользователям Max стали доступны бонусы при заселении в ряд российских отелей с помощью «Цифрового ID». Акция распространяется на гостиницы сетей Cosmos, Mantera и «Ателика», а также объекты размещения на курортах Красной Поляны и в Сочи.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

Гостям предлагают различные подарки: ваучеры на SPA-процедуры и посещение ресторанов, билеты на канатную дорогу, десерты с напитками и фирменный кофе.

Для оформления не требуется предъявлять бумажный паспорт или заполнять анкету. Гостю достаточно открыть QR-код «Цифрового ID» в Max, после чего сотрудник отеля сканирует его и сверяет данные с информацией в системе. Весь процесс занимает менее минуты.

Создать «Цифровой ID» можно в соответствующем разделе Max. Для этого нужно сформировать QR-код, согласиться на обработку персональных данных и установить PIN-код.

С 1 сентября 2026 года заселение с помощью «Цифрового ID» должно стать доступно во всех российских гостиницах с номерным фондом более 50 мест.