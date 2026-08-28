GeForce RTX 5090 загорелась во время работы — и закоптила изнутри корпус Alienware Aurora

Причем на этот раз, похоже, проблема не в разъеме питания

GeForce RTX 5090 от INNO3D загорелась прямо во время работы внутри настольного компьютера Alienware Aurora. В результате пострадала не только сама видеокарта — следы горения остались и на внутренней стороне корпуса.

О происшествии рассказал японский исследователь Ёити Отиаи, он опубликовал фото пострадавшего ПК. По словам Ёити Отиаи, компьютер работал в штатном режиме, после чего видеокарта внезапно вспыхнула. Что важно, на этот раз причиной возгорания стал не 16-контактный разъем питания, который ранее часто становился объектом критики.

Судя по опубликованным снимкам, наиболее серьезные повреждения сосредоточены на печатной плате RTX 5090. Специалисты Uniko’s Hardware предположили, что очаг возгорания мог находиться в районе линии питания видеопамяти GDDR7 — FBVDD. Иными словами, причиной возгорания стала неисправность цепи питания VRAM, а не силового разъема.

Интересно, что недавно произошел подобный случай с AX Gaming GeForce RTX 5080 — у того ускорителя вышли из строя компоненты примерно в той же области печатной платы. Поскольку INNO3D и AX Gaming используют практически одинаковые печатные платы, нельзя исключать определенное сходство, хотя никаких доказательств связи между двумя инцидентами пока нет. Владелец RTX 5080 тогда получил новую карту по гарантии.