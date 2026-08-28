GeForce RTX 5090 загорелась во время работы — и закоптила изнутри корпус Alienware Aurora

Причем на этот раз, похоже, проблема не в разъеме питания

Видеокарты

GeForce RTX 5090 от INNO3D загорелась прямо во время работы внутри настольного компьютера Alienware Aurora. В результате пострадала не только сама видеокарта — следы горения остались и на внутренней стороне корпуса.

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Источник изображения: x/ochyai

О происшествии рассказал японский исследователь Ёити Отиаи, он опубликовал фото пострадавшего ПК. По словам Ёити Отиаи, компьютер работал в штатном режиме, после чего видеокарта внезапно вспыхнула. Что важно, на этот раз причиной возгорания стал не 16-контактный разъем питания, который ранее часто становился объектом критики.

Фото 1
Источник изображения: x/ochyai

Судя по опубликованным снимкам, наиболее серьезные повреждения сосредоточены на печатной плате RTX 5090. Специалисты Uniko’s Hardware предположили, что очаг возгорания мог находиться в районе линии питания видеопамяти GDDR7 — FBVDD. Иными словами, причиной возгорания стала неисправность цепи питания VRAM, а не силового разъема.

Интересно, что недавно произошел подобный случай с AX Gaming GeForce RTX 5080 — у того ускорителя вышли из строя компоненты примерно в той же области печатной платы. Поскольку INNO3D и AX Gaming используют практически одинаковые печатные платы, нельзя исключать определенное сходство, хотя никаких доказательств связи между двумя инцидентами пока нет. Владелец RTX 5080 тогда получил новую карту по гарантии.

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