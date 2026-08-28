Samsung выпустила уже седьмую бета-версию One UI 9.0 для Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra

Финальная прошивка уже на горизонте

Samsung выпустила седьмую бета-версию One UI 9.0 для Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Первой страной, где стала доступна One UI 9.0 Beta 7, традиционно для Samsung стала Южная Корея. Размер пакета составляет 1233,92 МБ, ПО обозначено номером S94xNKSU4ZZHK.

Согласно опубликованному журналу изменений, новая тестовая сборка содержит три изменения. Какие именно — пока не сообщается.

Выход седьмой бета-версии с минимальным количеством исправлений указывает на скорый релиз финальной версии. Но когда она выйдет, пока неизвестно.