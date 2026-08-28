Samsung выпустила уже седьмую бета-версию One UI 9.0 для Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra

Финальная прошивка уже на горизонте

Мобильные телефоны

Samsung выпустила седьмую бета-версию One UI 9.0 для Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Первой страной, где стала доступна One UI 9.0 Beta 7, традиционно для Samsung стала Южная Корея. Размер пакета составляет 1233,92 МБ, ПО обозначено номером S94xNKSU4ZZHK.

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Источник изображения: Samsung

Согласно опубликованному журналу изменений, новая тестовая сборка содержит три изменения. Какие именно — пока не сообщается.

Выход седьмой бета-версии с минимальным количеством исправлений указывает на скорый релиз финальной версии. Но когда она выйдет, пока неизвестно.

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