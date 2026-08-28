Радиус работы российских луноходов будет достигать 100 км

Замдиректора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой рассказал о российской лунной программе на форуме «Технопром-2026». По его словам, готовятся два посадочных аппарата малого класса миссий «Луна-27» №1 и №2, которые полетят на Северный и на Южный полюса Луны. Учёные выберут, какой полюс наиболее оптимален с точки зрения дальнейших работ.

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Затем будет использован космический аппарат уже на универсальной тяжёлой посадочной платформе с двумя луноходами, добавил Кутовой. Радиус действия луноходов — расстояние, на котором они будут проводить исследования, составит 50-100 км. Эти цифры сейчас обсуждаются, отметил представитель Роскосмоса. По его словам, все посадочные аппараты оснащены тепловыми блоками и радиоизотопными термоэлектрическими генераторами.

Ранее мы писали о том, что подготовка к миссии «Луна-27» сейчас ведётся и уже перешла в активную фазу. Планируемые сроки запуска двух аппаратов — 2029–2030 годы.