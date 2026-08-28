Хорошо знакомый дизайн, большой экран и защита по военному стандарту — за $85. Представлен смартфон Lava Bold N4 Lite

Компания Lava представила бюджетный смартфон Bold N4 Lite, рассчитанный на пользователей, которым нужен простой аппарат для звонков, сообщений и базовых приложений. Продажи начнутся 3 сентября по цене 85 долларов.

Смартфон оснащён 6,56-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 960×540 пикселей. За производительность отвечает восьмиядерный Unisoc 9863A, изготовленный по 28-нм техпроцессу. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, при этом технология виртуального расширения позволяет довести его до 6 ГБ. Для хранения данных предусмотрено 32 ГБ, которые можно увеличить картой microSD.

Основная камера получила разрешение 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. В оснащение входит аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч, однако мощность зарядки ограничена 10 Вт.

Bold N4 Lite работает под управлением Android 16 Go Edition и оснащён боковым сканером отпечатков пальцев. Корпус соответствует стандарту MIL-STD-810H.