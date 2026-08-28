Идеальный телефон для школьника? Накануне начала учебного года HMD выкатила телефон HMD 105 4G School Edition, в котором нет ни браузера, ни «Змейки»

Чтоб ничего не отвлекало от учебы

HMD представила 105 4G School Edition — специальную версию кнопочного телефона 105 4G, ориентированную, как следует из названия, на школьников. Устройство позволяет звонить, отправлять SMS и даже поддерживает сети 4G, но ни браузера, ни игр (в том числе классической «Змейки») в нем нет. Интересно, что из прошивки вырезали и диктофон. А вот встроенный родительский контроль, защищенный PIN-кодом, есть. Родители могут отключить Bluetooth, MMS и даже FM-радио, еще сильнее ограничивая детей.

По характеристикам HMD 105 4G School Edition это максимально простой — 2,4-дюймовый экран с разрешением QVGA, 64 МБ оперативной и 128 МБ флеш-памяти, слот для карт microSD объемом до 32 ГБ, порт USB-C и стандартный разъем для проводных наушников. Телефон оснащен светодиодным фонариком, на правую функциональную клавишу вынесен быстрый доступ к SMS. Съемный аккумулятор емкостью 1450 мА·ч обеспечивает до 15 дней работы в режиме ожидания.

Стоимость HMD 105 4G School Edition и сроки начала продаж пока не объявлены.