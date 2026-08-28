Лунное затмение показали с борта МКС

Космонавт Роскосмоса Анна Кикина запечатлела частное лунное затмение с борта Международной космической станции с высоты около 400 км над Землёй.

28 августа 2026 года произошло одно из самых глубоких частных лунных затмений последних лет: земная тень закрыла до 96% лунного диска. Максимальная фаза пришлась на утро по московскому времени.

Затмение возможно только в полнолуние. Красноватый цвет возникает из-за преломления солнечных лучей в земной атмосфере — эффект, который с орбиты виден особенно чисто, без облаков.

Анна Кикина, единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса, находится на станции во второй экспедиции: 14 июля 2026 года она стартовала на корабле «Союз МС-29» в составе экипажа МКС-75.