Настольный компьютер по цене квартиры — и в нём даже нет видеокарты. MSI XpertStation WS300 оценили в 100 000 долларов

Эта рабочая станция в разы дороже систем на AMD Ryzen Threadripper PRO

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MSI вывела на международный рынок рабочую станцию XpertStation WS300, созданную на платформе Nvidia DGX Station. Устройство ориентировано на задачи искусственного интеллекта, цена внушительная: ретейлер Newegg просит за ПК 100 000 долларов.

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Источник изображения: Магазин MSI на Newegg

За эти деньги пользователь получает корпус, блок питания, «суперчип» Nvidia Grace с 72 ядрами, 748 ГБ унифицированной памяти и SSD объемом 2ТБ. Учитывая, что для работы с нейросетями обычно требуется большое хранилище данных, пользователю придется потратиться на массив накопителей. А в качестве опции предлагается видеокарта Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ памяти от Gigabyte, за нее придется доплатить 550 долларов.

Прямо на страничке товара Newegg приводит альтернативы, и из этого следует, что MSI XpertStation WS300 в разы дороже моделей на AMD Ryzen Threadripper PRO.

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