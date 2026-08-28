Настольный компьютер по цене квартиры — и в нём даже нет видеокарты. MSI XpertStation WS300 оценили в 100 000 долларов

Эта рабочая станция в разы дороже систем на AMD Ryzen Threadripper PRO

MSI вывела на международный рынок рабочую станцию XpertStation WS300, созданную на платформе Nvidia DGX Station. Устройство ориентировано на задачи искусственного интеллекта, цена внушительная: ретейлер Newegg просит за ПК 100 000 долларов.

За эти деньги пользователь получает корпус, блок питания, «суперчип» Nvidia Grace с 72 ядрами, 748 ГБ унифицированной памяти и SSD объемом 2ТБ. Учитывая, что для работы с нейросетями обычно требуется большое хранилище данных, пользователю придется потратиться на массив накопителей. А в качестве опции предлагается видеокарта Radeon RX 9070 GRE с 12 ГБ памяти от Gigabyte, за нее придется доплатить 550 долларов.

Прямо на страничке товара Newegg приводит альтернативы, и из этого следует, что MSI XpertStation WS300 в разы дороже моделей на AMD Ryzen Threadripper PRO.