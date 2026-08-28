Подключил геймпад — и играй: «Игромир» Яндекса доступен более чем на 2,6 млн ТВ

К концу 2026 года «Игромир» планируют добавить в «Кинопоиск» на телевизорах с Android TV

Сервис «Игромир» Яндекса увеличил число телевизоров, на которых доступен облачный гейминг через приложение «Кинопоиск». Теперь запускать игры можно более чем на 2,6 млн устройств свыше 50 производителей, включая Tuvio, Digma, DEXP и BBK. Условие одно — телевизор должен работать на YaOS и поддерживать соответствующую версию приложения.

Для игры достаточно подключить к ТВ совместимый геймпад и привязать аккаунт Steam. Поддерживаются контроллеры Xbox, PlayStation, а также большинство устройств для ПК и Android. При отсутствии геймпада его можно заказать через «Яндекс Маркет» или «Яндекс Лавку». В Москве и Санкт-Петербурге некоторые модели доступны с доставкой от 60 минут.

Каталог «Игромира» насчитывает более 250 игр из библиотек Steam, Epic Games и «Леста Игр». Среди них Assassin’s Creed Black Flag, Gothic 1 Remake, 007 First Light, Crimson Desert и Marvel Rivals. Играть можно без подписки «Яндекс Плюс» — сервис использует почасовую оплату. Подписчики «Яндекс Плюса» также могут обменивать накопленные баллы на бонусные минуты.

Облачная технология запускает игру на удалённом сервере и передаёт изображение на телевизор, а команды с геймпада отправляются обратно. К концу 2026 года «Игромир» планируют добавить в «Кинопоиск» на телевизорах с Android TV.