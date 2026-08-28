Запущена мощнейшая ракета Ariane 6

Европейская ракета Ariane 6 успешно стартовала 27 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане, отправив на орбиту метеорологический спутник MTG-I2. Запуск состоялся в 16:10 по восточному времени США, а уже через 36 минут аппарат был выведен на геопереходную орбиту.

Масса MTG-I2 составляет около 3,8 тонны. Он станет вторым спутником наблюдения в европейской системе Meteosat третьего поколения и вместе с уже работающими аппаратами сформирует полноценную группировку на геостационарной орбите высотой 35 786 км.

Новая система предназначена для раннего обнаружения быстро развивающихся опасных погодных явлений. Получаемые данные помогут точнее прогнозировать сильные штормы, заранее предупреждать о наводнениях, отслеживать пожары и туман, а также помогать самолетам обходить опасные зоны.

Для Ariane 6 этот запуск стал уже девятым. В наиболее мощной конфигурации ракета способна выводить до 11,5 тонны груза на геопереходную орбиту, превосходя по этому показателю Falcon 9. Ракета дебютировала в июле 2024 года.