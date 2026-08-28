Запущена мощнейшая ракета Ariane 6

Спутник MTG-I2 поможет раньше замечать опасные штормы

Наука и космос

Европейская ракета Ariane 6 успешно стартовала 27 августа с космодрома Куру во Французской Гвиане, отправив на орбиту метеорологический спутник MTG-I2. Запуск состоялся в 16:10 по восточному времени США, а уже через 36 минут аппарат был выведен на геопереходную орбиту.

Масса MTG-I2 составляет около 3,8 тонны. Он станет вторым спутником наблюдения в европейской системе Meteosat третьего поколения и вместе с уже работающими аппаратами сформирует полноценную группировку на геостационарной орбите высотой 35 786 км.

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Источник изображения: Arianespace

Новая система предназначена для раннего обнаружения быстро развивающихся опасных погодных явлений. Получаемые данные помогут точнее прогнозировать сильные штормы, заранее предупреждать о наводнениях, отслеживать пожары и туман, а также помогать самолетам обходить опасные зоны.

Для Ariane 6 этот запуск стал уже девятым. В наиболее мощной конфигурации ракета способна выводить до 11,5 тонны груза на геопереходную орбиту, превосходя по этому показателю Falcon 9. Ракета дебютировала в июле 2024 года.

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