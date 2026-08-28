Бесплатный Starlink в самолетах: интернет со скоростью до 500 Мбит/с получат пассажиры Korean Air

Сейчас Korean Air берет $20,95 за Wi-Fi на протяжении дальнего перелета

Korean Air планирует уже в начале сентября запустить бесплатный бортовой Wi-Fi на базе спутниковой сети Starlink. Если финальные проверки завершатся успешно, сервис может заработать 1 сентября, а авиакомпания станет первой в Южной Корее, предложившей пассажирам спутниковый интернет.

Starlink способен обеспечивать скорость до 500 Мбит/с — примерно в 20 раз выше возможностей традиционного бортового Wi-Fi через геостационарные спутники. Это позволит пассажирам не только пользоваться мессенджерами, но и совершать видеозвонки, играть онлайн и смотреть потоковое видео на YouTube и Netflix.

Сейчас Korean Air берет $20,95 за Wi-Fi на протяжении дальнего перелета, однако после внедрения Starlink доступ к интернету станет бесплатным для всех пассажиров.

На первом этапе сервис появится на самолетах Boeing 777-300ER и Airbus A350-900. Эти лайнеры обслуживают большое количество дальнемагистральных маршрутов в Европу, Северную Америку, на Ближний Восток и другие направления.

В дальнейшем Korean Air намерена оснастить Starlink весь свой авиапарк.