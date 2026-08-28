NASA чуть не отменила проект телескопа за $4 млрд: теперь Nancy Grace Roman готов к старту на Falcon Heavy

Он готовится увидеть то, чего не может James Webb

Еще год назад перспективы космического телескопа Nancy Grace Roman выглядели крайне неопределенными: проект оказался под угрозой отмены из-за предложенного администрацией Дональда Трампа масштабного сокращения финансирования NASA. На тот момент аппарат был готов примерно на 95%, а его разработка заняла почти два десятилетия.

В итоге миссию не закрыли, хотя финансирование проекта на 2026 финансовый год первоначально предлагалось сократить более чем вдвое — до $156,6 млн. Команде пришлось работать в условиях нехватки людей и ресурсов, продолжая подготовку телескопа к запуску.

Теперь Nancy Grace Roman практически у финиша. Запуск запланирован на 30 августа с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. После выхода в космос аппарат направится к точке Лагранжа L2 примерно в 1,5 млн км от Земли.

Телескоп стоимостью около $4 млрд должен открыть новые возможности для изучения темной материи и темной энергии, поиска экзопланет и наблюдения за Вселенной. Его поле зрения будет примерно в 50 раз шире, чем у James Webb, что позволит получать масштабные изображения космоса.

Еще недавно этот аппарат мог остаться нереализованной мечтой на Земле. Теперь же он готов отправиться туда, где сможет изменить представление ученых о Вселенной.