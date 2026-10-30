iPhone Duo в центре скандала: сотрудник Foxconn заявил, что Apple занизила стандарты контроля качества

Скандал с поломками дисплея iPhone Duo может оказаться гораздо серьезнее, чем предполагалось изначально, о чем пишет Ice Universe.

Согласно сообщению китайского СМИ Jiemian News, сотрудник Foxconn рассказал, что Apple ранее ослабила некоторые стандарты контроля качества, чтобы обеспечить достаточные поставки iPhone Duo в условиях производственных ограничений. Это может означать, что у некоторых устройств, которые не прошли бы более строгие проверки, было больше шансов попасть к потребителям.

Кроме того, сотрудник Foxconn заявил, что на производственной линии iPhone Duo уже в срочном порядке заменили партию компонентов в ответ на сообщения о проблемах. Однако, по имеющимся данным, общие планы производства и отгрузки остаются неизменными.

Еще в сентябре сообщалось, что процент выхода годных изделий при окончательной сборке iPhone Duo составлял чуть более 60%, причем основными производственными проблемами были шарнир и дисплей. Менее чем через неделю после официального запуска многие пользователи уже сообщили о трещинах во внутренних дисплеях и других неисправностях экрана.

Это поднимает серьезный вопрос: знала ли Apple об этих потенциальных рисках для качества до запуска, но решила смириться с более высоким процентом отказов, чтобы сохранить первоначальные целевые показатели поставок? Если заявления сотрудника Foxconn подтвердятся, это может перерасти в гораздо более серьезный скандал. Apple должна объяснить, какие именно стандарты качества применялись к первой партии iPhone Duo и попадали ли потенциально дефектные устройства к потребителям. Для такого дорогого устройства покупатели заслуживают прозрачности. Ice Universe

Менее чем за неделю после выхода первого складного смартфона Apple iPhone Duo в сети появилось множество сообщений о неисправностях дисплеев. Южнокорейская компания FineMTEC, выпускающая металлические пластины для шарниров и внутренней опоры складных OLED-дисплеев, отвергла обвинения в причастности к повреждениям экранов некоторых складных смартфонов.