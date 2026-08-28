Представлена юбилейная Toyota Corolla

Toyota представила в Европе юбилейную серию Corolla 60th Anniversary, посвящённую 60-летию самой продаваемой модели в истории бренда. Спецверсия доступна сразу для трёх типов кузова — хетчбэк, универсал (Touring Sports) и седан. Приём заказов уже открыт, первые поставки европейским покупателям начнутся в конце октября 2026 года.

Главной особенностью серии стали новые оттенки кузова. Хетчбэк и универсал получили эксклюзивный цвет синий металлик с контрастной чёрной крышей и черными стойками.

Во внешности юбилейной Corolla появились 17-дюймовые десятиспицевые легкосплавные диски с механически обработанной поверхностью, тёмные хромированные гайки колёс, матово-серебристые декоративные элементы и затемнённая отделка противотуманных фар. На задних дверях размещены фирменные наклейки 60th Anniversary.

Салон почти не изменился. Автомобили получили накладки на пороги с юбилейным логотипом, чёрные текстильные коврики с серебристой окантовкой, цифровую приборную панель диагональю 12,3 дюйма и мультимедийную систему с 10,5-дюймовым экраном. В стандартное оснащение также входят комплексы водительских ассистентов Toyota T-Mate и Safety Sense.

Технических изменений нет. Европейская Corolla 60th Anniversary предлагается исключительно с самозарядными гибридными установками: хетчбэк и универсал доступны с сибридными системами на базе 1,8 и 2,0-литровых моторов (138 и 176 л.с. соответственно), седан доступен только с младшей силовой установкой.

Производство хетчбэков и универсалов организовано на заводе Toyota в Великобритании, как седаны выпускаются в Турции.

Первая Toyota Corolla дебютировала в 1966 году, а за шесть десятилетий мировые продажи семейства превысили 57 миллионов автомобилей. При этом нынешнее поколение уже подходит к завершению жизненного цикла — полностью новая Corolla ожидается в 2027 году.