Samsung Galaxy S27 Ultra будет отличаться от Galaxy S26 Ultra не только блоком камеры

Известный инсайдер Ice Universe раскрыл новые подробности о будущем Samung Galaxy S27 Ultra. Он уже публиковал изображения будущего флагмана с совершенно новым блоком камеры, а сейчас появились новые данные: Samsung внесет менее заметные для глаза, но, возможно, более существенные для удобства удержания в руке изменения.

Речь идет о небольшом изменении геометрии корпуса. Углы и грани Galaxy S27 Ultra станту менее выраженными, благодаря чему крупный смартфон будет естественнее лежать в ладони и меньше давить на нее при длительном использовании.

Для линейки Ultra такое изменение особенно актуально из-за больших размеров и массы устройств. Даже незначительное увеличение радиуса скругления рамки способно заметно повлиять на эргономику и удобство хвата. Таким образом, Samsung, по всей видимости, продолжит постепенный отход от подчеркнуто угловатого дизайна прежних Galaxy Ultra.

Вместе с тем, по части габаритов новшеств не будет: Ice Universe сообщил, что размеры Galaxy S27 Ultra будут практически в точности соответствовать размерам Galaxy S26 Ultra.

Ice Universe первым точно рассказал о новом тренде на смартфоны с экранами-водопадами, о чёлке в iPhone X, о новом дизайне iPhone 14 и о 200-мегапиксельном датчике изображения Samsung. Эксклюзивные сведения о новинках ему сливают источники в отделе исследований и разработок южнокорейского гиганта.