В России создан тренажер, который готовит космонавтов к высадке на Луне и Марсе

Небольшая платформа имитирует смену гравитации и учит организм заново находить равновесие после длительного пребывания в невесомости

Ученые Московского авиационного института разработали компактный тренажер для подготовки космонавтов к дальним экспедициям, включая будущие полеты на Луну и Марс. Устройство должно помочь организму быстрее адаптироваться к резкой смене условий гравитации после нескольких дней невесомости.

Основа тренажера — стабилизированная платформа, которая по заданной программе наклоняется, создавая условия, близкие к изменению направления и уровня гравитационной нагрузки. Встроенные датчики давления и движения стоп отслеживают положение человека, его способность удерживать вертикаль и контролировать центр тяжести.

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По словам разработчиков, после длительного пребывания в невесомости космонавт теряет привычное чувство вертикали и после возвращения к гравитации может испытывать проблемы с равновесием и ориентацией. На другой планете организму также потребуется быстро приспособиться к непривычной гравитации.

Тренировки должны научить человека быстрее восстанавливать равновесие и адаптироваться к изменениям во время взлета, посадки и выхода на поверхность Луны или Марса.

Прибор отличается небольшими габаритами и массой — он лишь немного крупнее обычных электронных напольных весов. Это позволит разместить его на космическом корабле без серьезных потерь полезной нагрузки. Сейчас тренажер проходит сертификацию для использования в космосе. В перспективе разработку также планируют применять для реабилитации людей после инсульта.