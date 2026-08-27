На Wildberries теперь можно купить билет на поезд

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries в тестовом режиме запускает продажу билетов на поезда дальнего следования по России напрямую от РЖД, сообщает пресс-службе группы RWB. По словам компании, это следующий этап развития WB Travel как сервиса для планирования поездок внутри экосистемы RWB. Купить билет уже могут все пользователи прямо на сайте маркетплейса без перехода на сторонние сервисы.

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Оплата железнодорожных билетов на Wildberries доступна банковской картой, по СБП или «WB кошельком». Данные пользователя можно сохранить на сайте для будущих поездок, а отобранные сервисом варианты можно отфильтровать по времени отправления или прибытия, по продолжительности или стоимости поездки, а также по типу вагона и поезда. Выбор места можно сделать на электронной схеме вагона.