Мощный NAS на Ryzen с 10-гигабитной сетью и до 128 ГБ ОЗУ. Feiniu Evo 4 Pro поступил в продажу в Китае

В оснащение входят два сетевых порта со скоростью 10 и 2,5 Гбит/с

Feiniu Evo 4 Pro поступил в продажу в Китае по цене от 4599 юаней. Сервер оснащён процессором AMD Ryzen 7 H255 с 8 ядрами и 16 потоками, который работает при тепловом пакете 45 Вт.

Два слота DDR5 позволяют увеличить объём оперативной памяти до 128 ГБ. Базовая версия комплектуется 16 ГБ ОЗУ и системным накопителем на 128 ГБ, более дорогая — 32 ГБ памяти.

Главная особенность сетевой части — два порта со скоростью 10 и 2,5 Гбит/с. Для накопителей предусмотрены четыре слота M.2 PCIe 4.0, поддерживающие SSD объёмом до 8 ТБ каждый и массивы RAID 0, 1 и 5. Один из слотов занят системным накопителем. Дополнительно можно установить четыре 2,5- или 3,5-дюймовых SATA-диска ёмкостью до 32 ТБ каждый.

NAS ориентирован не только на хранение файлов, но и на работу с мультимедиа. Встроенный медиадвижок обеспечивает аппаратное кодирование и декодирование H.264, HEVC Main/Main10, VP9 и AV1. Также предусмотрена аппаратная обработка профессиональных форматов HEVC Rext 422 и APV 422 Pro.