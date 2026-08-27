Титановый корпус, 290 дней на одной зарядке, регистрация ЧСС, SpO2 и ЭКГ, спутниковая связь и GPS. Флагманские умные часы Garmin Fenix 9 Pro уже можно заказать

Сегодня, 27 августа, открывается прием предварительных заказов на умные часы Garmin Fenix ​​9 Pro, которые стоят в Китае от 8680 юаней, а на мировом рынке от 1100 долларов.

Garmin Fenix 9 Pro выпускаются в корпусах диаметром 43, 47 и 51 мм из титана. Покупателям доступны версии с AMOLED-экраном и солнечной зарядкой. AMOLED-вариант получил крупнейшую для серии 1,5-дюймовую панель с пиковой яркостью до 3000 нит, тогда как версия с солнечной батареей способна работать до 57 дней без подзарядки. В энергосберегающем режиме показатель может достигать 290 дней при достаточном количестве солнечного света.

Одним из главных нововведений стал переработанный картографический движок с увеличенным объёмом оперативной памяти. Часы позволяют сохранять точки на карте, получать напоминания о необходимости отдыха и прокладывать маршруты. Для навигации доступны топографические карты, отображение маршрута и спутниковые снимки, причём пользоваться ими можно автономно.

В Fenix 9 Pro также встроен фонарик с белым, красным и зелёным светодиодами. Голосовое управление работает всенаправленно и активируется командой «OK Garmin».

Набор функций для здоровья включает круглосуточный мониторинг пульса, анализ сна, измерение уровня кислорода в крови, оценку стресса и отслеживание уровня энергии организма.