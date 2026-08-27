ЦОД России хотят освободить от гигантских штрафов за утечки данных клиентов

В России предлагают чётче разделить ответственность за утечки персональной информации: дата-центры могут перестать отвечать за данные, к которым они фактически не имеют доступа.

Аналитический центр при правительстве подготовил проект дорожной карты развития рынка центров обработки данных, в котором предлагается освободить коммерческие ЦОД от ответственности за утечки персональной информации при определённых условиях.

Речь идёт о площадках, которые только размещают оборудование клиентов и обеспечивают его работу: подают электричество, охлаждают серверы и отвечают за физическую безопасность. Если дата-центр не получает доступа к информации, не определяет цели её обработки и не управляет способами работы с ней, авторы инициативы считают неправомерным возлагать на него ответственность за произошедшую утечку.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Сейчас правоприменительная практика допускает привлечение владельцев ЦОД к ответственности даже в подобных ситуациях. За первое нарушение штраф может достигать 500 млн рублей, а за повторное — 3% годовой выручки.

Инициатива появилась на фоне увеличения масштабов утечек, о чем рассказал основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров.

«Объем скомпрометированных записей, по разным оценкам, увеличился от 31,5% до 70%. И каждая отдельная утечка стала значительно «тяжелее»: злоумышленники всё чаще сливают огромные базы целиком, а не мелкие фрагменты», — указал он.