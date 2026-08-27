Трамп объявил чрезвычайное положение в США и ограничил использование иностранного оборудования

Зарубежные технологии могут использоваться для кибератак и нарушения работы критической энергетической инфраструктуры страны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения из-за угроз безопасности национальной энергосистемы. Документ предусматривает ограничения на использование ряда иностранных технологий и оборудования, способных создавать риски для объектов энергетической инфраструктуры.

«Считаю, что ситуация с поставками за рубеж электрооборудования для энергосистем представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которая полностью или в значительной степени исходит из-за пределов Соединенных Штатов, и настоящим объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», — говорится в тексте документа.

Под ограничения попадает закупка и установка критически важных зарубежных устройств, программного обеспечения и цифровых компонентов, которые потенциально могут использоваться внешними силами для проведения кибератак. В перечень вошли высоковольтные трансформаторы, солнечные инверторы, генераторы и оборудование релейной защиты.

Министру энергетики США предоставлены полномочия контролировать эксплуатацию уже установленного импортного оборудования и определять условия прекращения действующих и будущих коммерческих сделок.