Первый NAS в истории Xiaomi — до 60 ТБ памяти, 4K/HDR10, ИИ-альбомы и резервное копирование — поступил в продажу в Китае

Компания Xiaomi впервые вышла на рынок сетевых накопителей и представила Smart Storage — домашнее хранилище для файлов, фотографий, видео и резервных копий с тесной интеграцией в экосистему HyperOS.

Xiaomi Smart Storage получил два отсека для накопителей и поддерживает до 60 ТБ пространства при установке двух дисков по 30 ТБ. Устройство совместимо с 3,5- и 2,5-дюймовыми накопителями, поддерживает резервное копирование и оснащено портами USB-A 3.0, HDMI 1.4 и Ethernet 2,5 Гбит/с. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной — 32 ГБ.

Особое внимание Xiaomi уделила работе с фотографиями и видео. ИИ автоматически сортирует снимки, распознаёт содержимое и позволяет быстро находить нужные файлы. Есть резервное копирование смартфонов Xiaomi с HyperOS 3.0 и новее, включая данные WeChat, а система видеонаблюдения поддерживает запись с четырёх камер с хранением архива до 360 дней.

К хранилищу можно подключить до 16 учётных записей, организовать семейный доступ и удалённо работать с файлами со смартфонов, компьютеров и телевизоров. Для удалённого подключения предоставляется бесплатная скорость до 40 Мбит/с.

Отдельно реализована функция медиатеки: Xiaomi Smart Storage автоматически распознаёт фильмы и сериалы, подбирает названия, обложки и рейтинги, формируя каталог. Встроенный проигрыватель поддерживает 4K HDR10, внешние субтитры, беспроводную трансляцию и вывод изображения через HDMI.

В Китае версия на 4 ТБ стоит 2699 юаней, 8 ТБ — 3499 юаней, а 16 ТБ — 5499 юаней.