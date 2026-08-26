Первый телевизор Xiaomi с RGB-Mini LED: компания открыла предзаказы на TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition в Китае

Xiaomi начала предварительные продажи флагманского телевизора TV S Pro RGB-Mini LED 2027 Supreme Edition. Новинка стала первым телевизором компании с RGB-Mini LED-подсветкой, а ее главным преимуществом должна стать более точная цветопередача по сравнению с обычными Mini LED-моделями.

Телевизор предложат в четырех версиях с диагональю 65, 75, 85 и 98 дюймов. Стоимость составляет 9799, 11 199, 13 499 и 17 999 юаней соответственно. Продажи начнутся 2 сентября. Покупателям, оформившим предварительный заказ, Xiaomi обещает беспроводную акустику TV Speaker 3.1 стоимостью 1499 юаней, а первые 188 клиентов получат трехмесячную VIP-подписку Xiaomi Video.

Ключевая особенность новинки — RGB-Mini LED. В традиционных Mini LED-телевизорах светодиодная подсветка обычно формирует белый свет, после чего цвет создается с помощью квантовых точек или других оптических материалов. В RGB-Mini LED используются отдельные красные, зеленые и синие светодиоды, поэтому цвет формируется непосредственно источником подсветки. Это потенциально позволяет точнее управлять оттенками и расширить возможности цветопередачи.

При этом Xiaomi пока не раскрыла важнейшие характеристики телевизора — количество зон локального затемнения, пиковую яркость, цветовой охват, разрешение и частоту обновления.