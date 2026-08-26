OpenAI заблокировала российские аккаунты ChatGPT за создание фальшивого «экспертного института»

OpenAI сообщила о блокировке группы аккаунтов ChatGPT, которые, по оценке компании, были связаны с Россией и использовались в рамках скрытой информационной кампании. Её центральным элементом стал вымышленный Международный институт Берка (IBI), преподносившийся как экспертная организация из Израиля.

Изображение сгенерировано ChatGPT Источник изображения: ChatGPT

По данным OpenAI, пользователи обращались к ChatGPT преимущественно на русском языке и просили создавать англоязычные материалы для публикации в Substack, Telegram, X, LinkedIn. В отдельных запросах модель якобы просили редактировать тексты так, чтобы убрать языковые признаки, способные указать на российское происхождение авторов.

Создаваемый контент использовался главным образом для критики США и ряда европейских стран, в числе которых Франция и Германия. OpenAI характеризует деятельность сети как операцию информационного влияния и заявляет, что это наиболее тщательно организованная связанная с Россией кампания такого рода, которую компания пресекала на своих сервисах.

Для придания публикациям достоверности использовался сайт IBI, зарегистрированный в феврале 2025 года. OpenAI утверждает, что из 36 материалов, размещённых на нём с сентября 2025-го по май 2026 года, 34 были скопированы из других источников. Часть текстов была опубликована много лет назад, а некоторые материалы приписывались другим авторам.

Несмотря на сложность созданной инфраструктуры, фактический охват оказался небольшим. По оценке OpenAI, публикации в социальных сетях собирали мало просмотров, официальные страницы IBI не сформировали значительной аудитории, а связанные с предполагаемыми экспертами Telegram-каналы насчитывали порядка 10–20 тыс. подписчиков.

В компании считают более существенным не достигнутый охват, а возможность масштабирования подобной инфраструктуры. Генеративный ИИ позволяет быстрее создавать и адаптировать большое количество материалов для разных площадок и языковых аудиторий.

OpenAI деактивировала связанные с этой активностью учётные записи. При этом представленные компанией выводы являются её собственной оценкой — независимого подтверждения связи конкретных пользователей с российскими государственными структурами в приведённых данных нет.