25 000 мА·ч, 100 Вт и способность 4,5 раза зарядить iPhone 17. Мобильный аккумулятор Cuktech 25 SE вышел на глобальный рынок

Cuktech выпустила на международный рынок внешний аккумулятор 25 SE ёмкостью 25 000 мА·ч. Новинка получила встроенный USB-C кабель, зарядку мощностью до 100 Вт и возможность одновременно питать три устройства. Рекомендованная цена составляет $70, а на старте продаж на Amazon устройство можно купить за $63.

В корпус встроен USB-C кабель длиной около 156 мм. В отличие от набирающих популярность моделей с выдвижными проводами, здесь кабель зафиксирован на корпусе. При подключении одного устройства он способен передавать до 100 Вт.

Также предусмотрены порты USB-C и USB-A. Первый также выдаёт до 100 Вт, максимальная мощность USB-A составляет 22,5 Вт.

При зарядке нескольких устройств мощность существенно снижается. Например, при зарядке трех устройств на каждый порт будет приходиться максимум 20 Вт.

Ёмкость аккумулятора составляет 25 000 мА·ч. По оценке Cuktech, этого достаточно примерно для 4,5 полных зарядок iPhone 17. Сам мобильный аккумулятор заряжается с мощностью 100 Вт.

На корпусе Cuktech 25 SE расположен дисплей для отображения параметров зарядки и оставшегося запаса энергии. Также заявлен комплекс защитных систем от нештатных режимов работы.