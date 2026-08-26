Xiaomi расширяет тестирование HyperOS 4 — обновление получат 10 моделей Xiaomi и Redmi

Xiaomi открыла регистрацию пользователей для второй волны бета-тестирования HyperOS 4. Принять участие смогут владельцы ряда смартфонов Xiaomi и Redmi, а также планшета Redmi K Pad 2. Заявки принимаются через сообщество Xiaomi.

В список вошли Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15 Ultra Dual Satellite Edition, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro и Xiaomi 15. Среди устройств Redmi заявлены K90 Max и K90 Ultra. Единственным планшетом во второй волне стал Redmi K Pad 2.

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После одобрения заявки обновление должно прийти автоматически. Если уведомление не появилось, проверить его наличие можно вручную через настройки устройства и раздел обновления системы. При этом смартфон или планшет должен работать на последней версии HyperOS 3, а учётная запись для регистрации в бета-тестировании должна совпадать с аккаунтом, используемым на устройстве.

Xiaomi предупреждает, что после установки тестовой версии в первые дни возможно увеличение расхода энергии и нагрев корпуса. Компания связывает это с фоновой компиляцией и оптимизацией системы и ожидает нормализации работы в течение одного-трёх дней.