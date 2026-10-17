Nvidia действительно сильно улучшила работу DLSS 5. Тесты в разных играх показывают прирост на 30-40%

Это делает технологию уже намного более привлекательной

Ускоренную модель DLSS 5, которую Nvidia представила на днях, энтузиасты уже, конечно же, опробовали в официально неподдерживаемых играх. И ситуация действительно стала заметно лучше, чем была.

Канал Gaming Optimized опробовал мод в Resident Evil Requiem и Forza Horizon 6 на ПК с RTX 4060. Производительность в обоих случаях выросла примерно на 30-40%. Это как раз соответствует обещаниям самой Nvidia.

Другой пользователь опробовал обновлённую модель на RTX 4080 Super в Cyberpunk 2077, получив прирост со 108 до 150 к/с.

Nvidia действительно сильно улучшила работу DLSS 5. Тесты в разных играх показывают прирост на 30-40%
Источник изображения: detro_official (X)

Таким образом, DLSS 5 в новом варианте действительно стала заметно быстрее. Она всё равно очень сильно снижает производительность при активации, но даже уже сейчас это не та катастрофа, которая была на старте, а ведь Nvidia, возможно, сможет оптимизировать модель ещё лучше.

Напомним, пока что это всё неофициальная интеграция DLSS 5 в различные игры.

Программное обеспечениеNvidiaИгрыИсточники:WCCF TechX

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