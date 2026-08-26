SpaceX показали новый Super Heavy перед Flight 14

Запуск IFT-14 ориентировочно намечен на середину сентября 2026 года

SpaceX продолжает подготовку к четырнадцатому испытательному полёту Starship. На стартовый комплекс Pad 2 на базе Starbase в Техасе доставили ускоритель Super Heavy Booster 21. Перед его соединением с кораблём Ship 41 специалисты проведут огневые испытания всех 33 двигателей Raptor.

На опубликованных снимках ускоритель показан установленным на орбитальной стартовой платформе рядом с башней. Хорошо видны огромные размеры Super Heavy и массив из двигателей в нижней части ракеты.

Испытания Booster 21 станут следующим важным этапом подготовки к Flight 14. Ранее Ship 41 уже прошёл серию огневых тестов на площадке Massey, теперь SpaceX последовательно проверяет оба компонента будущей ракеты перед их сборкой.

Сейчас запуск IFT-14 ориентировочно намечен на середину сентября 2026 года.