Huawei продала более 1 млн трёхсекционных смартфонов Mate XT и XTs

Mate XT стал первым в мире серийным смартфоном с конструкцией из трёх складывающихся секций

Huawei продала в общей сложности более 1 млн складных смартфонов Mate XT и Mate XTs по всему миру. Несмотря на высокую стоимость устройств — около 20 000 юаней, или примерно $2800, — необычные аппараты смогли найти значительную аудиторию как в Китае, так и на международных рынках.

Mate XT стал первым в мире серийным смартфоном с конструкцией из трёх складывающихся секций. В разложенном состоянии устройство превращается в большой планшет, а в сложенном виде сохраняет формат обычного смартфона. Huawei затем выпустила обновлённый Mate XTs, получивший улучшенные камеры, новые функции и дополнительные варианты оформления.

Успех серии показывает растущий интерес покупателей к необычным складным устройствам. Если первые складные смартфоны в основном воспринимались как дорогие экспериментальные продукты, то трёхсекционные модели постепенно переходят в категорию востребованных флагманов.

При этом Huawei уже готовит следующее поколение. Ожидается, что новый Mate XT 2 будет представлен в следующем месяце. Компании предстоит показать, какие изменения позволят ещё сильнее развить формат тройного складывания.