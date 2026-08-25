Intel Core 13-го поколения и RTX 5050 в старшей модели: Thunderobot обновил игровые ноутбуки 911

Бренд Thunderobot обновил линейку игровых ноутбуков 911, включая 911 X Wild Hunter. Обновление лёгкое: 15,6-дюймовые модели сохранили прежний дизайн, но переехали на новую платформу. Вместо процессоров Intel Core 12-го поколения в них теперь используется Raptor Lake H 13-го поколения. Всего в линейке пять конфигураций: Wild Hunter G3M Evo, G3D и G3M D, а также 911S Core 3D и 911 Plus 3D. Все они уже продаются у официальных партнёров по рекомендованной цене от 90 тысяч рублей рублей.

Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M Evo Источник изображения: Thunderobot

Старшая модель — 911 X Wild Hunter G3M Evo. У неё видеокарта RTX 5050 на архитектуре Blackwell с 8 ГБ памяти GDDR7 пропускной способностью 384 ГБ/с, экран 15,6 дюйма (матрица IPS производства BOE) с частотой 165 Гц и заявленным временем отклика 5 мс, 16 ГБ DDR5 (можно нарастить до 96 ГБ) и SSD объёмом 1 ТБ (PCIe 4.0). За охлаждение отвечают два вентилятора и две тепловые трубки, рассчитанные на суммарные 115 Вт тепловой мощности. Из портов: USB Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и гигабитный Ethernet. Весит ноутбук 2,3 кг при заявленной толщине корпуса около 24 мм.

Thunderobot 911 X Wild Hunter G3M D Источник изображения: Thunderobot

Остальные модели попроще. У G3D и G3M D — RTX 4050 на 6 ГБ и такие же экраны с частотой 165 Гц, различаются они только накопителем: 512 ГБ против 1 ТБ. У 911S Core 3D тоже RTX 4050, но экран уже с частотой 144 Гц, а вес — 2,15 кг, самый маленький в серии. Младшая 911 Plus 3D — единственная 17-дюймовая модель: экран 17,3 дюйма с частотой 144 Гц, RTX 3050 с 4 ГБ, память DDR4 вместо DDR5 и вес 2,5 кг. Windows 11 Pro предустановлена только на двух моделях: 911S Core 3D и 911 Plus 3D, остальные поставляются без ОС.